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Федык получил несколько предложений от зарубежных клубов

В «Рухе» специалиста заменил Кучук
Футбол Украинская Премьер-лига
5 августа 22:30
Федык получил несколько предложений от зарубежных клубов
Иван Федык / Фото - Рух Львов

С недавних пор бывший наставник «Руха» Иван Федык уже имеет варианты продолжения карьеры. Он получил несколько предложений от зарубежных клубов.

На посту главного тренера львовян молодого специалиста сменил Леонид Кучук. В его штаб вошел Евгений Иванов. Он будет отвечать за подготовку вратарей.

Окончательно тренерский штаб пока не сформирован. Если Федыка не устроят полученные предложения от других клубов, он может стать его частью.

Ранее бывший голкипер «Руха» Роман Мысак перешел в «Десну».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Иван Федык Рух Леонид Кучук

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