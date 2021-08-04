Экс-тренер «Руха» может вернуться в клуб, заменив Федыка
Официально. Кучук вернулся в «Рух»
Белорусский специалист сменил Федыка на посту главного тренера
4 августа 21:29
Леонид Кучук / Фото - Рух Львов
Белорусский специалист Леонид Кучук возглавил «Рух». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На должности главного тренера команды он сменил Ивана Федыка. Тот работал наставником львовян с 15 июня 2020 года.
Кучук ранее уже возглавлял «Рух». Специалист внес свой вклад в выход команды в украинскую Премьер-лигу.
Ранее львовский клуб подписал бразильского экс-игрока «Олимпика».
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