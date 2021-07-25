«Металлист-1925» добыл дебютную победу в УПЛ, переиграв «Рух»
Федык: «Рух» сам забил себе два мяча в матче с «Металлистом-1925»
Львовская команда проиграла в стартовом туре УПЛ
25 июля 22:45
Иван Федык / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Львова» Иван Федык высказался о поражении от «Металлиста-1925» (1:2) в матче 1-го тура УПЛ.
«Металлист-1925» очень хотел победить. Это было видно. Мы сами себе забили два гола. После этого уже было тяжело отыграться.
Гол в первом тайме, тем более два – меняют план на матч. Мы пробовали отыграться, но не получилось»
Напомним, это первая победа «Металлиста-1925» в рамках УПЛ в истории клуба.
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