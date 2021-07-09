Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
«Фенербахче» уговорил Ярмоленко на трансфер
Турецкие СМИ уверены, что украинец сменит клуб
19:29
Фото: УАФ
«Фенербахче» готовит трансфер полузащитника «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.
Украинец принял предложение от турецкого клуба. «Канарейкам» осталось согласовать трансфер с «Вест Хэмом», сообщает Fanatik.
Лондонцы не против отпустить игрока, хотя и не будут препятствовать его решению остаться. Контракт с полузащитником рассчитан еще на сезон.
«Фенербахче» завершил прошлый сезон чемпионата Турции на третьем месте. Команда сыграет в Лиге Европы.
Кроме «Фенербахче» на Ярмоленко претендовал «Галатасарай».
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