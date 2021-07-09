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«Фенербахче» уговорил Ярмоленко на трансфер

Турецкие СМИ уверены, что украинец сменит клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:29
«Фенербахче» уговорил Ярмоленко на трансфер
Фото: УАФ

«Фенербахче» готовит трансфер полузащитника «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко.

Украинец принял предложение от турецкого клуба. «Канарейкам» осталось согласовать трансфер с «Вест Хэмом», сообщает Fanatik.

Лондонцы не против отпустить игрока, хотя и не будут препятствовать его решению остаться. Контракт с полузащитником рассчитан еще на сезон.

«Фенербахче» завершил прошлый сезон чемпионата Турции на третьем месте. Команда сыграет в Лиге Европы.

Кроме «Фенербахче» на Ярмоленко претендовал «Галатасарай».

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Ярмоленко Фенербахче (футбол)

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