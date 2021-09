Фердинанд предположил, почему рефери не назначают пенальти на Роналду

фото - The Sun

Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал в своем подкасте, почему арбитры АПЛ не горят желанием назначать пенальти на Криштиану Роналду:

Англичанин сказал это, комментируя эпизоды в матче с «Вест Хэмом», когда португальца несколько раз сбили в штрафной площади, но рефери не указал на точку.

Still confused how Manchester United did not get a penalty here for Ronaldo pic.twitter.com/tTm2ITA0bP

He pushes Ronaldo from the back and also stretches his leg out but still no penalty

How is this man still a ref in the premier league?#WHUMNU pic.twitter.com/4uRM0vtxRK