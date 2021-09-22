Роналду обошел Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира

Переход в МЮ помог португальцу вернуть себе первую строчку

Криштиану Роналду / фото - MUFC

Авторитетное издание Forbes обновило список самых высокооплачиваемых футболистов мира, и на первых местах произошли изменения.

Криштиану Роналду благодаря возвращению в «Манчестер Юнайтед» смог обойти своего вечного соперника, форварда ПСЖ Лионеля Месси и единолично занять первое место.

До вычета налогов португалец должен заработать за этот год 106,6 миллионов евро, 59,7 из которых – это его зарплата и бонусы за возвращение в стан «дьяволов».

Ранее стало известно, что из-за действий некой мошенницы форвард МЮ потерял около 300 тысяч евро.

Лионель же оказался на втором месте в списке с доходами в 93,8 миллионов евро.

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