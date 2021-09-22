Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Роналду обошел Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира

Переход в МЮ помог португальцу вернуть себе первую строчку
Футбол В Европе
08:17
Роналду обошел Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира
Криштиану Роналду / фото - MUFC

Авторитетное издание Forbes обновило список самых высокооплачиваемых футболистов мира, и на первых местах произошли изменения.

Криштиану Роналду благодаря возвращению в «Манчестер Юнайтед» смог обойти своего вечного соперника, форварда ПСЖ Лионеля Месси и единолично занять первое место.

До вычета налогов португалец должен заработать за этот год 106,6 миллионов евро, 59,7 из которых – это его зарплата и бонусы за возвращение в стан «дьяволов».

Ранее стало известно, что из-за действий некой мошенницы форвард МЮ потерял около 300 тысяч евро.

Лионель же оказался на втором месте в списке с доходами в 93,8 миллионов евро.

Месси не пожал руку тренеру после замены. Начало конфликта в ПСЖ?

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Лионель Месси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Роналду предлагали «Атлетико»
Роналду предлагали «Атлетико»
Футбол Примерa (Испания)
21 сентября 18:28
Почеттино: «Месси провел хороший первый тайм с «Лионом», но мы решили сделать замену»
Почеттино: «Месси провел хороший первый тайм с «Лионом», но мы решили сделать замену»
Футбол Лига 1 (Франция)
21 сентября 17:10
Месси пропустит следующий матч ПСЖ
Месси пропустит следующий матч ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
21 сентября 15:21
Фердинанд рассказал о революционных методах, которые Роналду использовал еще в 00-х годах
Фердинанд рассказал о революционных методах, которые Роналду использовал еще в 00-х годах
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 сентября 13:47
Месси получил травму в игре с «Лионом»
Месси получил травму в игре с «Лионом»
Футбол Лига 1 (Франция)
20 сентября 20:41
Месси не пожал руку тренеру после замены. Начало конфликта в ПСЖ?
Тема дня
Месси не пожал руку тренеру после замены. Начало конфликта в ПСЖ?
Футбол Лига 1 (Франция)
20 сентября 15:08

Новости: Футбол

Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Экс-игрок «Металлиста»: «Шум на матче с «Десной» на «ОСК «Металлист» был, как на еврокубках»
Кубок Украины по футболу
10:56
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Цыганков: «Игры с «Шахтером» — всегда зрелище»
Суперкубок Украины
10:38
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
«Шахтер» может сравняться с «Динамо» по количеству побед в Суперкубке Украины
Суперкубок Украины
10:30
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Воробей: «Фаворита в матче за Суперкубок Украины нет»
Украинская Премьер-лига
10:27
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Один из лидеров «Шахтера» восстановился накануне матча за Суперкубок Украины
Суперкубок Украины
10:16
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Харрис забил первый мяч за «Металлист» в дебютном матче
Кубок Украины по футболу
10:07
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Гуллит рассказал, кого хотел бы видеть обладателем ЗМ
Премьер-Лига (Англия)
09:59
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Ракицкий: «Поздравляю Ахметова. Извините, что в форме «Зенита», но такие времена»
Украинская Премьер-лига
09:54
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
МЮ планирует зимой избавиться от форварда
Премьер-Лига (Англия)
09:48
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости