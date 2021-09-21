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Фердинанд рассказал о революционных методах, которые Роналду использовал еще в 00-х годах

Рио признался, что Криштиану – лучший игрок, с которым ему приходилось играть
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:47
Фердинанд рассказал о революционных методах, которые Роналду использовал еще в 00-х годах
Фото: Sportslightmedia

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Криштиану Роналду. Слова Фердинанда приводит talksport.com:

«Роналду – лучший игрок, с которым мне приходилось выступать вместе. Когда он перешел в «Манчестер Юнайтед», он был молодым парнем, но уже тогда у него было стремление стать лучшим в мире. Я никогда не видел ничего подобного, Роналду был одержим идеей стать лучшим в мире, он был готов сделать все, чтобы добиться этого.

Однажды я обошел его дом и вошел внутрь, в его гостиной сидело около шести-семи человек. Я сказал ему: «Криш, кто все эти люди, чувак?» Он ответил: «Это мой личный массажист, мой диетолог, мой врач, мой физиотерапевт, мой повар». Тогда никто не пользовался услугами такого персонала для себя лично. В этом смысле он был провидцем».


Ранее Фердинанд оценил трансферную компанию «Манчестер Юнайтед».

Сергей Остапенко
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Теги

Рио Фердинанд Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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