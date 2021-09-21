Мошенница «развела» Роналду почти на 300 тысяч евро
Фердинанд рассказал о революционных методах, которые Роналду использовал еще в 00-х годах
Рио признался, что Криштиану – лучший игрок, с которым ему приходилось играть
13:47
Фото: Sportslightmedia
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Криштиану Роналду. Слова Фердинанда приводит talksport.com:
«Роналду – лучший игрок, с которым мне приходилось выступать вместе. Когда он перешел в «Манчестер Юнайтед», он был молодым парнем, но уже тогда у него было стремление стать лучшим в мире. Я никогда не видел ничего подобного, Роналду был одержим идеей стать лучшим в мире, он был готов сделать все, чтобы добиться этого.
Однажды я обошел его дом и вошел внутрь, в его гостиной сидело около шести-семи человек. Я сказал ему: «Криш, кто все эти люди, чувак?» Он ответил: «Это мой личный массажист, мой диетолог, мой врач, мой физиотерапевт, мой повар». Тогда никто не пользовался услугами такого персонала для себя лично. В этом смысле он был провидцем».
Ранее Фердинанд оценил трансферную компанию «Манчестер Юнайтед».
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