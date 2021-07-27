«Ференцварош» с Харатиным и Зубковым вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

Венгерский клуб не оставил сопернику шансов

фото - Twitter-страница Ференцвароша

В матче второго квалификационного этапа Лиги Чемпионов венгерский «Ференцварош» без шансов разделался с литовским «Жальгирисом» и вышел в следующий этап отбора.

Под занавес первого тайма счет в противостоянии открыл бельгийский вингер Райан Ммаэ, отыгравший матч на позиции хавбека.

Во втором тайме команда укрепила преимущество стараниями все того же Ммаэ, который оформил дубль на 72-й минуте.

Уже в компенсированное время хозяева забили гол престижа. В воротах венгерской команды отметился хавбек Папе Диав. Но уже спустя минуту «Ференцварош» окончательно добил соперника, усилиями вышедшего на замену Роберта Мака.

Игорь Харатин вышел в основном составе и отыграл весь матч, а Александр Зубков появился с замены лишь на 69-й минуте.

Первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу венгров.

ЛЧ. 2-й квалификационный этап. Ответный матч:

«Жальгирис» – «Ференцварош» 1:3 (первый матч 1:5)

Голы: Папе Диав, 90+3 – Ммаэ, 44, 72, Мак, 90+3

«Жальгирис»: Гертмонас, Диав, Любисавлевич, Бопесу, Вербицкас, Миколюнас, Видмон, Онази (Киш, 61), Узела, Силвестр (Тадич, 61), Кьереме (Ярусявичюс, 87).

«Ференцварош»: Дибус, Чонтош, Блажич (Вечеи, 76), Уинго, Ммаэ, Харатин, Сомалиа (Шигер, 57), Нген (Зубков, 70), Сакариассен, Узуни (Мак, 77), Ммаэ.

Предупреждения: Диав (28), Онази (32), Чонтош (34), Шигер (62).

В третьем раунде квалификации Зубкову и компании предстоит сразиться с пражской «Славией».