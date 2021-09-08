Экс-игрок «Тоттенхэма»: «Лукаку забьет в АПЛ больше, чем Роналду»
Фернандеш: «С Роналду МЮ ближе к трофеям. У нас с Криштиану одна цель – побеждать»
Полузащитник «красных дьяволов» – о переходе своего партнера по сборной Португалии
19:58
Бруну Фернандеш / Фото - onlineteachingjobsХавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в интервью официальному сайту клуба прокомментировал переход в команду своего звездного партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Теперь энтузиазм будет огромным, ведь все знают, что Криштиану в здании. Все чувствуют уверенность и радость от того, что он вернулся, и игроки «Юнайтед» – не исключение. Мы знаем, что Роналду может дать нам. У нас с Криштиану одна цель – побеждать. С ним мы ближе к трофеям».
Ранее стало известно, что Криштиану перешел из «Ювентуса» в МЮ за 15 миллионов евро.
Накануне Роналду впервые посетил тренировочный центр «Манчестер Юнайтед» после возвращения в Англию.
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