Фернандо Торрес вернулся в «Атлетико» в качестве тренера

Экс-форвард возглавил молодежную команду

Фернандо Торрес / Фото: Twitter

Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес возглавил молодежную команду «матрасников», сообщает пресс-служба клуба.

«Фернандо Торрес вернулся домой. Легенда красно-белых возвращается в клуб, чтобы пополнить тренерские ряды академии и возглавить молодёжную команду «Атлетико».

Он близок нашему клубу, так как присоединился к академии «Атлетико» в 1995 году в возрасте 11 лет, а в 2001 году он дебютировал в главной команде. Потом он играл в Ливерпуле, Лондоне, Милане, но в конце игровой карьеры вернулся в «Атлетико», и возвращается снова. Добро пожаловать домой, Фернандо!».

Ранее также сообщалось, что форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетико».