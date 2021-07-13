FIFA наложил трансферный бан на «Минай»

Клуб из Закарпатья не сможет подписывать новых игроков на протяжении трех окон

Фото: Футбол 24

FIFA наложил трансферный бан на «Минай».

Известно, что ужгородский клуб не сможет подписывать новых игроков на протяжении 3-х трансферных окон.

Трансферный бан наложен на клуб на отсутствие выплаты солидарности за экс-игрока команды Мислава Матича.

Напомним, «Минай» вылетел из УПЛ в прошлом сезоне, но сейчас клуб может вернуться в элиту вместо «Олимпика», который снялся с соревнований.

Также сообщалось, что у «Миная» на контракте лишь 6 игроков. Ранее также сообщалось, что ужгородский клуб намерен пригласить Евгения Селезнева.