«Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги
FIFA наложил трансферный бан на «Минай»
Клуб из Закарпатья не сможет подписывать новых игроков на протяжении трех окон
Фото: Футбол 24
FIFA наложил трансферный бан на «Минай».
Известно, что ужгородский клуб не сможет подписывать новых игроков на протяжении 3-х трансферных окон.
Трансферный бан наложен на клуб на отсутствие выплаты солидарности за экс-игрока команды Мислава Матича.
Напомним, «Минай» вылетел из УПЛ в прошлом сезоне, но сейчас клуб может вернуться в элиту вместо «Олимпика», который снялся с соревнований.
Также сообщалось, что у «Миная» на контракте лишь 6 игроков. Ранее также сообщалось, что ужгородский клуб намерен пригласить Евгения Селезнева.
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