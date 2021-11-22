Лига чемпионов. «Челси» – «Ювентус». Онлайн трансляция
FIFA назвал 5 номинантов на звание лучшего вратаря года
Трое из них – представители клубов АПЛ
Эдуар Менди / Фото: ФК Челси
В FIFA определились с вратарями, претендующими на премию «The Best», вручаемую лучшему голкиперу в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Среди номинантов Алиссон («Ливерпуль»), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Эдуар Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария») и Каспер Шмейхель («Лестер»).
Победитель будет выбран по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года. Имя победителя назовут 17-го января.
Ранее стали известны претенденты на награду лучшему тренеру года.
Комментарии 0