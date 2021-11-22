FIFA назвал 5 номинантов на звание лучшего вратаря года

Трое из них – представители клубов АПЛ

Эдуар Менди / Фото: ФК Челси

В FIFA определились с вратарями, претендующими на премию «The Best», вручаемую лучшему голкиперу в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Среди номинантов Алиссон («Ливерпуль»), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Эдуар Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария») и Каспер Шмейхель («Лестер»).

Победитель будет выбран по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года. Имя победителя назовут 17-го января.

Ранее стали известны претенденты на награду лучшему тренеру года.