Фото: Twitter

FIFA определил самый красивый гол 2021-го года.

Им стал мяч экс-игрока «Тоттенхэма» Эрика Ламела в ворота «Арсенала» (1:2). Сейчас Ламела выступает за «Севилью».

The winner of the #Puskas Award goes to... @ErikLamela! #TheBest pic.twitter.com/qa4HNW2tch