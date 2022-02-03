FIFA разрешит Эриксену играть на чемпионате мира

Дания отобралась на Мундиаль с первого места

Фото: Sky Sports

FIFA разрешит полузащитнику Кристиану Эриксену играть в на чемпионате мира, сообщает The Times.

Накануне, хавбек возобновил карьеру, подписав в конце января контракт с «Брентфордом». Он сможет играть и за сборную Дании.

В FIFA приняли решение никак не ограничивать Эриксена, если врачу дали ему добро на выступления на профессиональном уровне.

Дания вышла на ЧМ-2022 с первого места в своей группе отбора.

Напомним, Эриксен перенес остановку сердца во время Евро-2020. В Италии ему запретили играть с имплантированным кардиовертер-дефибриллятором.