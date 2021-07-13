Ибрагимович – о победе Италии на Евро-2020: «Поздравляю, мой второй дом»
Финал Евро-2020 требуют переиграть. Собрано более 100 тысяч подписей
Петиция, скорее всего, от английских фанатов
Фото: UEFA
Портал Change.org создал петицию о переигровке финала Евро-2020 Италия – Англия.
Мат завершился победой итальянцев в серии пенальти. Впрочем, игра понравилась не всем.
Собрано уже более 100 тысяч подписей за переигровку турнира.
«Матч получился абсолютно несправедливым. У итальянцев не было ни одного удаления, хотя они таскали английских игроков, словно рабов. Как после всех этих толчков, хватаний и ударов Италии дали победить? Очевидно пристрастное судейство. У Италии должны были быть удаления, и матч нужно переиграть с честным судьей»
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