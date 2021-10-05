Защитник сборной Финляндии: «Мяч круглый, в матче с Украиной все может случиться»
Финляндия лишилась двух игроков перед матчем с Украиной
Игра состоится 9 октября
21:28
Маркус Форсс / Фото: Sky Sports
Финляндия лишилась двух футболистов перед игрой отбора на ЧМ-2022 против Украины.
Встречу пропустят полузащитник Каан Кайринен и форвард Маркус Форсс. Первый накануне получил травму, а второму запретили перелет из Англии. Форсс играет за «Брентфорд».
Вместо них Финляндия вызвала Тома Лама и Роопе Риски.
Остальные футболисты, которые были вызваны изначально, готовы сыграть, сообщает Yle.
Игра Финляндия – Украина состоится 9 октября.
Своими ожиданиями от матча поделился тренер Украины Александр Петраков.
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