Петраков: «Знаю всех игроков сборной Финляндии, где кто родился, мам и пап уже знаю, тренера, а там уже как сложится»

Фото: УАФ

И.о. тренера сборной Украины Александр Петраков в интервью УАФ поделился ожиданиями от игры с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

Там есть звездочки — вратарь Градецки, центральный защитник, который играет на Кипре. Извините, сложные фамилии. Еще очень качественный — Камара, он играет за «Селтик» (на самом деле за «Рейджерс» - прим. XSPORT.ua). Правильно я сказал? И, два центральных нападающих — Похьянпало и Пукки.

Я пересмотрел матч против Франции, наверное, раз пять. Всех их знаю, где кто родился, мам и пап уже знаю, тренера, а там уже как сложится. Этим футбол и прекрасен. Кто же знал, что Вернидуб обыграет Анчелотти?

Финляндия — очень качественная и дисциплинированная команда, давно игроки выступают вместе, но мы сильнее их».