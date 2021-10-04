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Петраков: «Знаю всех игроков сборной Финляндии, где кто родился, мам и пап уже знаю, тренера, а там уже как сложится»

Тренер – о предстоящем матче отбора на ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
20:15
Петраков: «Знаю всех игроков сборной Финляндии, где кто родился, мам и пап уже знаю, тренера, а там уже как сложится»
Фото: УАФ

И.о. тренера сборной Украины Александр Петраков в интервью УАФ поделился ожиданиями от игры с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

«Финляндия очень изменилась в смысле футбола, отношению к футболу. Там делается очень много площадок и манежей. Это очень качественная команда. Очень хороший тренер у них, он прошел все этапы сборной Финляндии.

Там есть звездочки — вратарь Градецки, центральный защитник, который играет на Кипре. Извините, сложные фамилии. Еще очень качественный — Камара, он играет за «Селтик» (на самом деле за «Рейджерс» - прим. XSPORT.ua). Правильно я сказал? И, два центральных нападающих — Похьянпало и Пукки.

Я пересмотрел матч против Франции, наверное, раз пять. Всех их знаю, где кто родился, мам и пап уже знаю, тренера, а там уже как сложится. Этим футбол и прекрасен. Кто же знал, что Вернидуб обыграет Анчелотти?

Финляндия — очень качественная и дисциплинированная команда, давно игроки выступают вместе, но мы сильнее их».

Травму получил защитник Виталий Миколенко.

Игра состоится 9 октября в 19:00.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Александр Петраков

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