Финский «КуПС» не так прост, как кажется. «Ворскле» будет нелегко

Первая встреча пройдет на искусственном газоне

Превью

Фото: twitter.com/KuPS1923

Финский «КуПС» – первый соперник «Ворсклы» в Лиге конференций.

Полтавчане начнут свои выступления в еврокубках со 2-го раунда квалификации, где и встретятся с финнами. В отличии от украинской команды «КуПС» начинал турнир с 1-го раунда. Первый матч команда проиграла на выезде армянскому «Ноа», но в ответной игре разгромила соперника (5:0).

Фото: twitter.com/KuPS1923

В чемпионате Финляндии «КуПС» является одним из флагманов. Два года назад они стали чемпионами страны, а в прошлом сезоне стали третьими. К слову, «КуПС» имел одинаковое количество очков с «Интером» Турку, но остался третьим по дополнительным показателям.

Благодаря победе в чемпионате, в прошлом сезоне «КуПС» пытался пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию, но свои выступления быстро там завершил, проиграв «Мольде» (0:5) в 1-м же раунде. А вот в квалификации Лиги Европы им удалось пошуметь. «КуПС» выбил крепкий «Слован» из Братиславы, а перед этим литовскую «Судуву», но в решающем раунде уступил «Клужу».

Перед игрой с «Ворсклой» «КуПС» имеет серию из шести подряд побед в чемпионате. Лишь вышеуказанному «Ноа» удалось оборвать победную серию в 1-м раунде квалификации ЛК, но за то поражение финны ответили сполна в ответном матче.

Второй матч проходил в Финляндии, где «КуПС» играет домашние матчи на уютном стадионе, который вмещает 5 тысяч зрителей. Специфичен он тем, что на нем постелен искусственный газон, поэтому у «Ворсклы» будут сложности с адаптацией.

Фото: twitter.com/KuPS1923

В чемпионате Финляндии у команды все гладко. Шесть побед подряд позволили «КуПСу» выйти на второе место в таблице, уступая лишь ХИКу шесть очков. Ближайших конкурентов – «Интер» и «Лахти» – «КуПС» опережает на три очка.

Тренером «КуПСа» является Симо Валакари. В свое время он провел 32 матча за сборную Финляндии. Из достижений можно отметить прогресс со скромным клубом «Сейняйоки», который он не только вывел из Второй лиги, но и выиграл с ним серебряные медали чемпионата и Кубок Финляндии.

Фото: twitter.com/KuPS1923

У Валакари не получилось в Норвегии, хотя проработал там три года в клубе «Тромсе», и вернулся в Финляндию как раз в «КуПС» в прошлом году. У наставника хорошая пресса, что и доказывают результаты команды в этом сезоне. Более того, в Финляндии верят в успех «КуПСа» в противостоянии с «Ворсклой».

Примечательно, что лучшим бомбардиром «КуПСа» в чемпоинате Финляндии является защитник. Диого Томас забил уже четыре мяча, и все они со стандартов. Как можно заметить, стандартные положения – один из козырей финнов – то, чего «Ворскле» стоит опасаться.

Диого Томас / Фото: twitter.com/KuPS1923

Выделим и еще одного игрока – хавбека

, – забившего три гола. Он даже играл в Бельгии, но в прошлом сезоне вернулся в Финляндию, а уже в этом сезоне стал полноправным игроком «КуПСа».

Что касается истории противостоянии финнов с украинским командами, то «КуПС» встречался с нашими коллективами лишь дважды. Оба раза случилось это в сезоне-1990/91, когда «КуПС» уступил (0:4) и сыграл вничью (2:2) с «Динамо».

Первый матч «КуПС» – «Ворскла» состоится уже сегодня в 19:00 в Финляндии. Ответная игра – через неделю в Полтаве.