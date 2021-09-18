«Фиорентина» за 30 минут оформила победу над «Дженоа»

«Фиалки» потерпели с голами до второго тайма

фото - Sky Sports

В матче 4 тура итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле принимал «Фиорентину».

После первого тайма команды ушли в раздевалку с нулями на табло, но уже во второй половине встречи вперед вышли «фиалки».

Счет в игре открыл вышедший на замену Риккардо Сапонара.

Под занавес встречи хозяева обеспечили себе, казалось бы, спокойную концовку, удвоим преимущество усилиями Джакомо Бонавентуры.

Но на 8 компенсированной минуте Кришито забил с пенальти гол престижа.

«Дженоа» – «Фиорентина» 1:2

Голы: Кришито, 90+8 (пен.) – Сапонара, 60, Бонавентура, 89

«Дженоа»: Сиригу, Камбьязо (Бираски, 59), Максимович, Ванхойсден, Кришито, Бадель, Туре (Бехрами, 64), Фарес (Каллон, 64), Мелегони (Эрнани, 53), Ровелла, Дестро (Пандев, 53).

«Фиорентина»: Дронговски, Одриосола (Бенасси, 81), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Пульгар (Амрабат, 78), Кастровилли (Данкан, 26), Кальехон, Влахович (Кокорин, 81), Гонсалес (Сапонара, 46).