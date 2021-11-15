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Флик: «Германия больше не может находиться в тени. Мы способны противостоять самым сильным соперникам»

Тренер – о победе немцев в отборе на ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
21:29
Флик: «Германия больше не может находиться в тени. Мы способны противостоять самым сильным соперникам»
Фото: AFP

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил GGFN итоги отбора на ЧМ-2022, где немцы вышли на чемпионат мира с первого места.

«Перед началом отборочного цикла мы поставили цель — набрать 27 очков. Мы ее выполнили. Команда играет очень хорошо, и они хотят преуспеть — это класс. Я очень доволен и могу только поблагодарить ребят.

У нас очень качественные игроки на каждой позиции. У нас также есть игроки мирового класса на многих позициях.

Мы больше не можем находиться в тени, думаю, мы способны противостоять самым сильным соперникам. Наши матчи показали, что мы вернули себе характер и настроили игровые схемы».

Германия первой вышла на ЧМ-2022.

В группе отбора Германия проиграла лишь один матч – Северной Македонии еще при Йоахиме Леве.

Андрей Усмонов
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сборная Германии (футбол) Ханс-Дитер Флик

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