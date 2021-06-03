Флик: «Я лично написал Нагельсману»

Немец рад за своего соотечественника

Ханс-Дитер Флик / фото - Goal

Экс-наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик, рассказал журналу Säbener 51, как он связался с новым тренером «красных» Юлианом Нагельсманом:

«Я думаю, что Юлиан Нагельсманн будет получать массу удовольствия от этой команды, потому что у них потрясающее качество и отличное отношение. Я тоже написал ему это. Это лучшая команда, которая знает, что на самом деле важно».

Ранее новость об уходе Флика стала шоком для всей команды. Немецкий специалист покинул мюнхенский клуб из-за разногласий с руководством по поводу трансферной политики.

В сезоне 19/20 немец оформил с «Баварией» требл, а в минувшей кампании завоевал Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и защитил титул чемпиона Германии.

После чемпионата Европы Флик возглавит сборную Германии, где он ранее работал ассистентом главного тренера на победном для немцев Мундиале.

Напомним, спустя 30 лет «Баварию» покинул генеральный директор Карл-Хайнс Румменигге.