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Румменигге спустя 30 лет покинет «Баварию»

Его сменит еще одна легенда клуба
Футбол Бундеслига (Германия)
14:45
Румменигге спустя 30 лет покинет «Баварию»
Фото: Eurosport

«Бавария» объявила об уходе генерального директора клуба Карла-Хайнса Румменингге.

Директор уходит по собственному желанию. 65-летний специалист работал в клубе с 1991-го года, сообщает сайт клуба.

На этом посту его сменит еще одна клубная легенда Оливер Кан. Он приступит к своим обязанностям с начала июля. Ранее Кан был одним из председателей правления «Баварии».

Сообщалось, что «Баварию» готов покинуть Роберт Левандовски.

Андрей Усмонов
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Бавария

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