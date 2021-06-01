Левандовски готов покинуть «Баварию»
Румменигге спустя 30 лет покинет «Баварию»
Его сменит еще одна легенда клуба
14:45
Фото: Eurosport
«Бавария» объявила об уходе генерального директора клуба Карла-Хайнса Румменингге.
Директор уходит по собственному желанию. 65-летний специалист работал в клубе с 1991-го года, сообщает сайт клуба.
На этом посту его сменит еще одна клубная легенда Оливер Кан. Он приступит к своим обязанностям с начала июля. Ранее Кан был одним из председателей правления «Баварии».
Сообщалось, что «Баварию» готов покинуть Роберт Левандовски.
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