Румменигге спустя 30 лет покинет «Баварию»

Его сменит еще одна легенда клуба

Фото: Eurosport

«Бавария» объявила об уходе генерального директора клуба Карла-Хайнса Румменингге.

Директор уходит по собственному желанию. 65-летний специалист работал в клубе с 1991-го года, сообщает сайт клуба.

На этом посту его сменит еще одна клубная легенда Оливер Кан. Он приступит к своим обязанностям с начала июля. Ранее Кан был одним из председателей правления «Баварии».

Сообщалось, что «Баварию» готов покинуть Роберт Левандовски.