Флик может перейти в «Тоттенхэм»
Флика хотят видеть в «Барселоне» и «Ювентусе», но тренер «Баварии» намерен возглавить национальную сборную
Специалист хочет работать с Бундестим
Ханс-Дитер Флик / Фото: Twitter
Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик хочет работать в сборной Германии, сообщает Bild.
По информации источника, Флик уже отклонил предложения «Барселоны» и «Ювентуса».
Немецкий наставник хочет работать только со сборной Германии, которая лишится главного тренера после Евро-2020, ведь Йоахим Лев покинет свой пост. Флик в свою очередь покинет «Баварию» летом.
В нынешнем сезоне «Бавария» с Фликом выиграла Бундеслигу, а в прошлом сезоне – все немецкие трофеи и Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Флика хочет пригласить также и «Тоттенхэм».
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