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Флика хотят видеть в «Барселоне» и «Ювентусе», но тренер «Баварии» намерен возглавить национальную сборную

Специалист хочет работать с Бундестим
Футбол В Европе
19 мая 20:55
Флика хотят видеть в «Барселоне» и «Ювентусе», но тренер «Баварии» намерен возглавить национальную сборную
Ханс-Дитер Флик / Фото: Twitter

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик хочет работать в сборной Германии, сообщает Bild.

По информации источника, Флик уже отклонил предложения «Барселоны» и «Ювентуса».

Немецкий наставник хочет работать только со сборной Германии, которая лишится главного тренера после Евро-2020, ведь Йоахим Лев покинет свой пост. Флик в свою очередь покинет «Баварию» летом.

В нынешнем сезоне «Бавария» с Фликом выиграла Бундеслигу, а в прошлом сезоне – все немецкие трофеи и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Флика хочет пригласить также и «Тоттенхэм».

 

Петр Приходько
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Теги

Ханс-Дитер Флик сборная Германии (футбол)

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