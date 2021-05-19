Флика хотят видеть в «Барселоне» и «Ювентусе», но тренер «Баварии» намерен возглавить национальную сборную

Специалист хочет работать с Бундестим

Ханс-Дитер Флик / Фото: Twitter

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик хочет работать в сборной Германии, сообщает Bild.

По информации источника, Флик уже отклонил предложения «Барселоны» и «Ювентуса».

Немецкий наставник хочет работать только со сборной Германии, которая лишится главного тренера после Евро-2020, ведь Йоахим Лев покинет свой пост. Флик в свою очередь покинет «Баварию» летом.

В нынешнем сезоне «Бавария» с Фликом выиграла Бундеслигу, а в прошлом сезоне – все немецкие трофеи и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Флика хочет пригласить также и «Тоттенхэм».