Флорентино Перес победил. «Реал» и «Барселону» допустят к Лиге чемпионов

UEFA не смог наказать клубы Суперлиги

Флорентино Перес / фото - Twitter

«Реал» и «Барселона» сыграют в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, сообщает издание COPE.

Клубы получили соответствующие уведомления от UEFA. Ранее организация также уведомила туринский «Ювентус» о том, что они смогут также принять участие в престижном турнире.

Создание Европейской Суперлиги 12-ю клубами во главе с президентом «Реала» Флорентино Пересом привело к резкой реакции общественности. После угроз премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клубы АПЛ покинули проект, а вскоре к ним присоединились остальные коллективы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

UEFA пригрозил командам, что если он не покинут Суперлигу, то их отстранят от ЛЧ на два года. Тем не менее, клубы стояли на своем, и недавно стало известно, что швейцарский суд вынудил UEFA приостановить разбирательства.

А теперь, после разрешения на участие в ЛЧ, можно заявить, что испанские гранды вышли сухими из воды.

Напомним, президент UEFA Александр Чеферин заявил, что правосудие в отношении «Реала» и «Барсы» еще восторжествует.