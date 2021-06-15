Флорентино Перес победил. «Реал» и «Барселону» допустят к Лиге чемпионов
«Реал» и «Барселона» сыграют в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, сообщает издание COPE.
Клубы получили соответствующие уведомления от UEFA. Ранее организация также уведомила туринский «Ювентус» о том, что они смогут также принять участие в престижном турнире.
Создание Европейской Суперлиги 12-ю клубами во главе с президентом «Реала» Флорентино Пересом привело к резкой реакции общественности. После угроз премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клубы АПЛ покинули проект, а вскоре к ним присоединились остальные коллективы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».
UEFA пригрозил командам, что если он не покинут Суперлигу, то их отстранят от ЛЧ на два года. Тем не менее, клубы стояли на своем, и недавно стало известно, что швейцарский суд вынудил UEFA приостановить разбирательства.
А теперь, после разрешения на участие в ЛЧ, можно заявить, что испанские гранды вышли сухими из воды.
Напомним, президент UEFA Александр Чеферин заявил, что правосудие в отношении «Реала» и «Барсы» еще восторжествует.