Президент UEFA: «Барса», «Реал» и «Юве» похожи на детей, которые прогуливают школу, а потом пытаются попасть на вечеринку с полицией»
Президент UEFA – о наказании для клубов Суперлиги: «Правосудие всегда наступает»
Организация не собирается оставлять в покое бунтарские клубы
Александер Чеферин / фото - Goal
Президент UEFA Александер Чеферин рассказал о ходе расследования в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», сообщает Gianluca di Marzio.
«Я хочу лишь сказать, что правосудие иногда совершается медленно, но оно всегда наступает. Я не вдавался в специфику работы дисциплинарного комитета УЕФА, но, очевидно, что сейчас вопрос в том, чтобы решить проблему с судами.
На мой взгляд, расследование не было окончательно остановлено. Давайте сначала разберемся с юридическими вопросами, а уже потом будем двигаться дальше».
Ранее, 9 июня UEFA приостановил дело в отношении клубов Суперлиги из-за постановления швейцарского суда. Как сообщали СМИ, если бы Чеферин продолжил давление на команды, то мог бы даже оказаться за решеткой.
Но история еще далека от своего финала, и ни идейный вдохновитель скандального турнира Флорентино Перес, ни Чеферин не планируют сдаваться.
Напомним, Чеферин сравнил «Реал», «Барсу» и «Ювентус» с детьми.
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