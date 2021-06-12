Президент UEFA – о наказании для клубов Суперлиги: «Правосудие всегда наступает»

Организация не собирается оставлять в покое бунтарские клубы

Александер Чеферин / фото - Goal

Президент UEFA Александер Чеферин рассказал о ходе расследования в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», сообщает Gianluca di Marzio.

«Я хочу лишь сказать, что правосудие иногда совершается медленно, но оно всегда наступает. Я не вдавался в специфику работы дисциплинарного комитета УЕФА, но, очевидно, что сейчас вопрос в том, чтобы решить проблему с судами. На мой взгляд, расследование не было окончательно остановлено. Давайте сначала разберемся с юридическими вопросами, а уже потом будем двигаться дальше».

Ранее, 9 июня UEFA приостановил дело в отношении клубов Суперлиги из-за постановления швейцарского суда. Как сообщали СМИ, если бы Чеферин продолжил давление на команды, то мог бы даже оказаться за решеткой.

Но история еще далека от своего финала, и ни идейный вдохновитель скандального турнира Флорентино Перес, ни Чеферин не планируют сдаваться.

Напомним, Чеферин сравнил «Реал», «Барсу» и «Ювентус» с детьми.