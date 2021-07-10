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Евро-2020 2020
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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Фоден может пропустить финал Евро

Благо англичанам есть, кем его заменить
Футбол Евро-2020
15:18
Фоден может пропустить финал Евро
Фил Фоден / фото - The Independent

Сегодня, 10 июля, сборная Англии провела заключительную тренировку перед финалом Евро-2020.

Атакующий полузащитник «львов» Фил Фоден пропустил эту тренировку, сообщает Sky Sports.

Причина – небольшое повреждение. Но, как сообщает медштаб сборной, травма несерьезная, и пропуск тренировки это скорее мера предосторожности. Если игрок будет полностью готов, то тренер англичан Гарет Саутгейт включит его в заявку на финальный матч.

На этом чемпионате Европы Фоден вышел на поле лишь трижды: в матчах группового этапа с Шотландией и Хорватией, где он появился в основном составе, и в полуфинале против сборной Дании, где игрок вышел со скамейки запасных.

У хавбека есть двойная мотивация выйти на этот финал, ведь ранее он поспорил с партнерами по команде, что если Англия возьмет трофей, то вся команда сделает себе такие же прически, как у него.

Финальный матч Евро-2020 между Италией и Англией состоится уже завтра в 22:00. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция противостояния. Также, вы сможете найти видео трансляцию поединка.

Напомним, Англия установила мировой рекорд после выхода в финал.

Павел Харченко
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Теги

сборная Англии (футбол) Италия – Англия Фил Фоден

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