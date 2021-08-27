Фонсека порадовал детей на линии разграничения

Экс-тренер «Шахтера» удивил неожиданным визитом

Фото - ФК Шахтер

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека посетил Торецк Донецкой области. Визит на линию разграничения состоялся в рамках проекта массового футбола «Давай, грай!».

В нем участвуют более 80 мальчиков и девочек из этого города. Детей приятно удивило появление экс-наставника «горняков». Ребята имели возможность пообщаться со специалистом, взять автограф и сделать фото на память.

Ранее стало известно, что Фонсека не вел переговоров с УАФ по поводу возможности возглавить сборную Украины.