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Фонсека: «В «Шахтере» тренер всегда услышан при трансферах»
Но решающее слово за президентом «горняков»
8 октября 12:24
Паулу Фонсека / Фото: AS Roma
Португальский тренер Паулу Фонсека в шоу «Бомбардир» сравнил трансферную политику «Шахтера» и «Ромы»:
Как в «Шахтере», так и в «Роме – тренер всегда услышан при трансферах. В «Шахтере» президент имел важное и решающее слово касательно трансферов, но тренер всегда был вовлечен.
В «Роме» была немного другая ситуация, это был период трансформации команды. Вместе со спортивным директором, который пришел вместе со мной, мы анализировали и решали трансферы клуба.
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