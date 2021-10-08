Форвард «Динамо» забил Бразилии в матче отбора на ЧМ-2022
Кополовец: «За победу над «Динамо» прилетело полмиллиона долларов из Донецка»
Победа над киевлянами принесла неплохие деньги
8 октября 09:22
Михаил Кополовец / Фото: скриншот
Экс-хавбек «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец в интервью Youtube каналу «Отдушивдушу» рассказал о самых больших премиальных за карьеру:
30 тысяч долларов мы получили за «Динамо». Выиграли 2:1 (вероятно, о победе 1:0 «Карпат» в 2010-м году) во Львове. На следующий день чартером прилетело из Донецка (от «Шахтера») 0,5 миллиона долларов. Я делил их вместе с Федецким и Тлумаком. Говорю: «Пацаны, давайте мы здесь поделим, они еще успеют заработать». Та я шучу, конечно же.
Напомним, что Михаил покинул должность спортивного директора в закарпатском клубе.
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