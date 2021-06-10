Фонсека возглавит «Тоттенхэм», сделка уже завершена

Экс-тренер «Шахтера» и «Ромы» попробует свои силы в АПЛ

Паулу Фонсека / Фото: Eurosport

Португальский тренер Паулу Фонсека возглавил «Тоттенхэм», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По его информации, стороны подпишут контракт на 3 года, по которому Фонсека будет зарабатывать 4 миллиона евро каждый год. Известно, что сделка между клубами уже завершена, стороны официально объявят о сотрудничестве на следующей неделе.

Фонсека возглавлял «Рому» на протяжении двух сезонов, до этого специалист работал в «Шахтере» (с 2016-го по 2019-й).

Ранее сообщалось, что Фонсекой интересовался «Эвертон».