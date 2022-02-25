Фонсека: «Я сейчас с семьей в Киеве. Мы должны оставаться сильными»

Тренер поддержал Украину

Фото: Sky Sports

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека признался, что вместе с семьей находится в Киеве.

«Всем привет. Я сейчас в Киеве. Моя семья и я проходим через очень тяжелое время в центре неожиданной войны. Однако мы верим, что мир в конечном счете перевесит. Мы должны оставаться сильными. Я получаю сообщения от многих людей из Португалии, Италии и со всего мира. Хочу поблагодарить каждого за заботу, которую вы показываете моей семье и мне в это время. Надеюсь увидеть вас всех скоро».

I would like to thank everyone who has sent messages of care and support to my family and I. We are in Kyiv and doing our best to stay strong during this very tough moment for Ukraine. pic.twitter.com/HbKFCsSoW5 — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) February 24, 2022

Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжаются взрывы и перестрелки, включая Киев.

УПЛ приостановила возобновление сезона.