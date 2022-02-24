Суркис: «О переносе УПЛ ничего не слышал. Легионеры «Динамо» – на месте»
Официально. Розыгрыш УПЛ приостановлен
Все из-за введения военного положения
Фото: УПЛ
УПЛ через свой сайт сообщило о приостановке розыгрыша Премьер-лиги.
Это связно с введением в Украине военного положения. Больше информации не сообщается.
Напомним, утром Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.
«Черноморец» уже сообщил, что продолжит подготовку к сезону.
Роман Яремчук поддержал Украину в матче Лиги чемпионов.
Комментарии 0