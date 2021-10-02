Форвард «Атлетика» установил рекорд Ла Лиги, отыграв 203-й матч подряд

Он обогнал игрока «Сосьедада»

Фото: Marca

«Атлетик» обыграл «Алавес» (1:0) в матче 8 тура Ла Лиги.

В стартовом составе за басков вышел форвард Инаки Уильямс. Он провел 203-й матч подряд.

Уильямс установил рекорд чемпионата Испании, сообщает Gracenote. Он обошел по этому показателю экс-игрока «Сосьедада» Хуана Антонио Ларраньягу. У него 202 матча подряд.

Уильямс играет регулярно с 2016-го года. Тогда он в последний раз пропустил матч Ла Лиги.