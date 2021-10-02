«Атлетик» - «Алавес»: прогноз на матч чемпионата Испании
Форвард «Атлетика» установил рекорд Ла Лиги, отыграв 203-й матч подряд
Он обогнал игрока «Сосьедада»
2 октября 08:10
Фото: Marca
«Атлетик» обыграл «Алавес» (1:0) в матче 8 тура Ла Лиги.
В стартовом составе за басков вышел форвард Инаки Уильямс. Он провел 203-й матч подряд.
Уильямс установил рекорд чемпионата Испании, сообщает Gracenote. Он обошел по этому показателю экс-игрока «Сосьедада» Хуана Антонио Ларраньягу. У него 202 матча подряд.
Уильямс играет регулярно с 2016-го года. Тогда он в последний раз пропустил матч Ла Лиги.
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