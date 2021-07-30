Форвард «Барселоны» может оказаться в одном клубе с Ярмоленко

Каталонцы намерены избавиться от своего игрока

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«Барселона» договорилась с «Вест Хэмом» о трансфере нападающего Мартина Брэйтуэйта, сообщает Diario Sport.

«Молотобойцы» согласились заплатить испанской команде 15 миллионов за 30-летнего датчанина.

Но сделке мешает нежелание самого Брэйтуэйта покидать комфортное место в «Барселоне». Форвард не желает уходить на понижение, к тому же «Вест Хэм» не согласен платить футболисту столько же, сколько ему платят «каталонцы».

К тому же, ранее агент игрока заявлял, что его клиент не покинет клуб.

За 42 матча в составе «сине-гранатовых» датский нападающий забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, экономист рассказал, почему от нападающего «Барсы» Лионеля Месси зависит экономика всех клубов испанского чемпионата.