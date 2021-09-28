Форвард «Баварии»: «Хотим сыграть c «Динамо» на ноль и забить много голов»

Серж Гнабри – о предстоящем матче ЛЧ

Серж Гнаби / фото - Getty Images

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнаби поделился своими ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против киевского «Динамо».

В интервью порталу TuttoMercatoWeb игрок поделился также своими впечатлениями от предыдущего матча с «Барселоной».

«Сосредоточены на завтрашнем матче. Мы развлекались в последних играх и хотим продолжать это делать. Уже знаем некоторых игроков «Динамо», это сильная команда. Хотим сыграть на ноль и забить много голов. «Бавария» – фаворит группы? Нет, мы так не думаем. Конечно, победа над «Барселоной» была важной и красивой, но впереди еще долгий путь».

Следите за матчем «Бавария» – «Динамо» в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 29-го сентября, в 22:00.

Напомним, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн также поделился ожиданиями от матча.