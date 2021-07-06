Форвард Дании: «Важно подойти к полуфиналу с мыслями, что Дания может выиграть»

У датчан очень непростая задача

Каспер Дольберг / фото - Marca

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг поделился своими ожиданиями от полуфинального матча Евро-2020 против сборной Англии. Слова игрока приводит официальный сайт UEFA.

«Все в команде верят в свои силы. То, что нам удалось сделать в последние несколько недель, это просто невероятно. Очень важно подойти к полуфиналу с мыслями, что нам по силам выиграть. Конечно, нужно учитывать силу соперника, некоторым образом адаптироваться к их манере игры. Но отталкиваться мы должны от своих козырей».

Англия – явный фаворит на победу в матче, ведь команда Гарета Саутгейта до сих пор не пропустила ни одного мяча на этом Евро. Но тренер датчан Каспер Хьюльманд пообещал, что его подопечные навяжут сопернику хороший бой.

К тому же, не так давно англичане в матчах Лиги наций ни разу не смогли победить сборную Дании, сыграв вничью, а после и вовсе уступив датчанам.

Напомним, защитник сборной Дании считает, что команда достаточно сильна, что бы противостоять Англии.