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Форвард «Динамо»: «Мы уже адаптировались к требованиям Луческу»

Владислав Ванат высказался о подготовке команды к новому сезону
Футбол Украинская Премьер-лига
18:53
Форвард «Динамо»: «Мы уже адаптировались к требованиям Луческу»
Владислав Ванат / Фото: Twitter

Форвард «Динамо» Владислав Ванат высказался о подготовке команды к новому сезону. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

– Тебе импонирует, что Мистер старается предоставлять равное количество игрового времени футболистам твоего амплуа?

– Конечно. Главное – это получать игровые минуты. Мистер распределяет их поровну, и мы стараемся выходить на поле и доказывать, на что способны.

– Это был третий контрольный матч, в котором ты был задействован. Как себя чувствуешь?

– Утром еще была тренировка. Антюх, Кравченко и я занимались два часа, а вечером вышли играть. В принципе, ноги уже более-менее в порядке, не очень тяжело в физическом плане.

– Это не первые твои сборы с Мирчей Луческу. Можешь сравнить нагрузки?

– На первых сборах было даже тяжелее, чем здесь. Но сборы для того и существуют, чтобы на них были хорошие нагрузки. Можно сказать, что мы уже адаптировались к требованиям Мирчи Луческу.

Напомним, польский защитник Томаш Кендзера вернулся к тренировкам на базе «Динамо».

Петр Приходько
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