Форвард Финляндии: «У нас есть опыт удачного выступления против Украины»

Теему Пукки против сборной Украины / фото - UEFA

Нападающий «Норвича» и сборной Финляндии Теему Пукки поделился с Yle ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 против сборной Украины:

Игра при своих болельщиках - это совсем другое дело, мы должны играть смелее. Впереди еще три игры и мы должны набирать очки в каждом матче. В случае победы в отдельном матче, еще ничего не будет выиграно, а в случае проигрыша - ничего не потеряно. Не стоит смотреть на турнирную таблицу, нужно сосредоточить всю свою энергию на одной игре».