Петраков: «Вы меня все ненавидите, столько обо мне гадостей»
Форвард Финляндии: «У нас есть опыт удачного выступления против Украины»
Ранее скандинавы смогли выбороть ничью в Киеве
10:45
Теему Пукки против сборной Украины / фото - UEFA
Нападающий «Норвича» и сборной Финляндии Теему Пукки поделился с Yle ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 против сборной Украины:
«Каждый раз, выходя на поле, хочу забивать голы. Это главная задача нападающего. Та игра против Украины получилась тяжелой, нам приходилось много обороняться. Теперь у нас есть опыт удачного выступления против украинцев, надеюсь, он поможет нам и в домашнем матче.
Игра при своих болельщиках - это совсем другое дело, мы должны играть смелее. Впереди еще три игры и мы должны набирать очки в каждом матче. В случае победы в отдельном матче, еще ничего не будет выиграно, а в случае проигрыша - ничего не потеряно. Не стоит смотреть на турнирную таблицу, нужно сосредоточить всю свою энергию на одной игре».
Первый матч в группе между этими командами, который проходил в Киеве закончился ничьей со счетом 1:1.
Вторая игра пройдет 9 октября в 19:00.
Напомним, тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как ознакомился с будущим соперником.
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