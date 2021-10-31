Форвард «Фиорентины» Влахович повторил достижение Шевченко в Серии А

Он оформил второй хет-трик в чемпионате

Фото: Sky Sports

«Фиорентине» обыграла «Специю» (3:0) в матче 11 тура Серии А.

Все три мяча за «фиалок» забил нападающий Душан Влахович. Это его второй хет-трик в Серии А.

По этому показателю он повторил достижения Андрея Шевченко, Франческо Тотти, Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. У них также по два хет-трика в турнире, сообщает squawka.

Рекорд Серии А по этому показателю делят экс-игрок «Интера» и «Милана» Джузеппе Меацца и Гуннар Нордаль соответственно (по 17), а среди действующих игроков, выступающих в Италии, лучший результат у форвардов Чиро Иммобиле и Дриса Мертенса (по 6).

Свой первый хет-трик Влахович сделал в прошлом сезоне.