Влахович хет-триком похоронил «Специю» с Коваленко в составе
Форвард «Фиорентины» Влахович повторил достижение Шевченко в Серии А
Он оформил второй хет-трик в чемпионате
31 октября 19:51
Фото: Sky Sports
«Фиорентине» обыграла «Специю» (3:0) в матче 11 тура Серии А.
Все три мяча за «фиалок» забил нападающий Душан Влахович. Это его второй хет-трик в Серии А.
По этому показателю он повторил достижения Андрея Шевченко, Франческо Тотти, Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. У них также по два хет-трика в турнире, сообщает squawka.
Рекорд Серии А по этому показателю делят экс-игрок «Интера» и «Милана» Джузеппе Меацца и Гуннар Нордаль соответственно (по 17), а среди действующих игроков, выступающих в Италии, лучший результат у форвардов Чиро Иммобиле и Дриса Мертенса (по 6).
Свой первый хет-трик Влахович сделал в прошлом сезоне.
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