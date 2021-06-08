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Вингер «Ливерпуля» может перейти в «Лацио»

Игроку недостает практики
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:48
Вингер «Ливерпуля» может перейти в «Лацио»
Джердан Шакири / фото - Goal

Вингер «Ливерпуля» и сборной Швейцарии Джердан Шакири может начать следующий сезон на Аппенинах, сообщает журналист Nicolo Schira.

«Лацио» проявляет предметный интерес к игроку, и готовы выкупить его уже после Евро-2020.

29-летний нападающим уже успел собрать богатый урожай трофеев с «Ливерпулем» и теперь, когда английский клуб собрался проводить обновление состава, готов уехать за игровой практикой.

В минувшем сезоне Шакири провел всего лишь 819 минут на поле, за которые записал на свой счет 5 голевых действий. Ясно, что конкурировать с Мохаммедом Салахом и Садио Мане швейцарцу не под силу, тем более когда в клубе появился еще и Диого Жота, но в «Лацио» Джердану готовы предоставить место в составе.

Напомним, «Лацио» назначат экс-тренера «Ювентуса».

Павел Харченко
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Теги

Джердан Шакири Лацио Ливерпуль

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