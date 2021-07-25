Форвард «Мариуполя»: «Ничья со «Львовом» нас расстроила»

Андрей Кулаков / Фото: Футбол 24

Нападающий «Мариуполя» Андрей Кулаков высказался о ничьей со «Львовом» (1:1) в матче 1-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба азовцев.

Пропущенный мяч нас в каком-то плане взбодрил. Мы выровняли игру, стали действовать активнее.

В перерыве главный тренер сказал нам действовать спокойнее с мячом и агрессивнее без него.

Закономерен ли результат? Тяжелый вопрос. Ничья нас расстроила. Хотелось бы уехать с победой»