Форвард «Львова»: «Доволен своим первым забитым мячом в УПЛ»
Форвард «Мариуполя»: «Ничья со «Львовом» нас расстроила»
Команды забили друг другу по одному мячу
25 июля 17:46
Андрей Кулаков / Фото: Футбол 24
Нападающий «Мариуполя» Андрей Кулаков высказался о ничьей со «Львовом» (1:1) в матче 1-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба азовцев.
«Конечно, забитый мяч всегда дарит положительные эмоции. Плюс забивать голы – это основная моя обязанность на футбольном поле. Хорошо, что помог себя команде завоевать хотя бы одно очко. Но, считаю, что у нас были все возможности для того, чтобы выиграть эту игру.
Пропущенный мяч нас в каком-то плане взбодрил. Мы выровняли игру, стали действовать активнее.
В перерыве главный тренер сказал нам действовать спокойнее с мячом и агрессивнее без него.
Закономерен ли результат? Тяжелый вопрос. Ничья нас расстроила. Хотелось бы уехать с победой»
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