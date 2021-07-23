Форвард МЮ: «Месси на другом уровне, нежели Роналду»

Гринвуд сравнил двух великих футболистов

Лионель Месси / Фото: Sky Sports

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Его слова приводит пресс-служба манкунианцев.

«Для меня это всегда Месси. Мне кажется, он просто с другой планеты. Роналду, конечно, восхитителен, он очень силен физически и атлетичен. Но Месси просто на другом уровне. Посмотрите, что он сделал для «Барселоны», а еще Лионель выиграл трофей со сборной Аргентины».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как продвигаются переговоры с Месси о новом контракте.