Форвард «Порту»: «Челси» не заслужил финал Лиги чемпионов»

ЧМ-2021. Словакия – Дания. Видео трансляция
20:15
Нападающий «Порту» Мехди Тареми заявил O Jogo, что «Челси» не заслужил играть в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Челси» не заслужил финала. Если бы мы были умнее, то могли бы выиграть. Против «Ман Сити» в группе нам было очень сложно. Если все пойдет гладко, они станут чемпионами Европы».
«Челси» выбил «Порту» в четвертьфинале.
Финал ЛЧ пройдет в 22:00.
Смотреть онлайн матч «Манчестер Сити» – «Челси» можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» на XSPORT.ua.
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