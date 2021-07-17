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Форвард ПСЖ может перебраться в «Рому»

Игрок также хочет вернуться в Италию
Футбол Серия А (Италия)
21:37
Форвард ПСЖ может перебраться в «Рому»
Мауро Икарди / фото - PSG

Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди может перебраться в «Рому», сообщает La Repubblica. Игрок не нужен наставнику парижан Маурисио Почеттино, и теперь он может вернутся в чемпионат Италии.

Главный тренер «волков» Жозе Моуриньо не прочь видеть игрока в составе свой команды. Тем более, команду может покинуть нападающий Эдин Джеко.

Римляне готовы предложить ПСЖ аренду игрока с выкупом за 40 миллионов евро.

Также, ранее сообщалось, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в переходе игрока и на днях контактировал с нападающим.

Икарди уже знаком с итальянским чемпионатом. Аргентинец защищал цвета «Интера», пока в 2019 не перебрался в Париж.

В минувшем сезоне 29-леьний нападающий отыграл за ПСЖ 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

Напомним, звездный новичок ПСЖ заразился коронавирусом сразу после перехода в клуб.

Павел Харченко
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