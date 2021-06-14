Форвард Северной Македонии: «Матч против сборной Украины будет ключевым для нас»

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Нападающий сборной Северной Македонии Александар Трайковски поделился vecer.mk ожиданиями от матча против Украины на Евро-2020.

Матч против сборной Украины будет ключевым для нас, потом уже с Нидерландами. Если мы обыграем Украину, у нас будет отличный шанс выйти из группы. Вот почему мы должны сосредоточиться на этом матче, и максимально к нему подготовиться».