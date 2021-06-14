Форвард Северной Македонии: «Матч против сборной Украины будет ключевым для нас»

Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
19:00
Нападающий сборной Северной Македонии Александар Трайковски поделился vecer.mk ожиданиями от матча против Украины на Евро-2020.
«У нас еще есть время до следующего матча, чтобы восстановиться и отдохнуть. Нам нужно набраться сил на следующие два игры. Будем пересматривать матч, чтобы увидеть, где мы ошиблись. Атмосфера остается прежней. Мы достаточно мотивированы, потому что знаем, что есть шанс выйти в плей-офф. Не нужно опускать рук.
Матч против сборной Украины будет ключевым для нас, потом уже с Нидерландами. Если мы обыграем Украину, у нас будет отличный шанс выйти из группы. Вот почему мы должны сосредоточиться на этом матче, и максимально к нему подготовиться».
Игра состоится 17 июня.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
Онлайн трансляция матча Украина – Северная Македония.
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