Игрок Северной Македонии: «В первом тайме предоставили Украине слишком много свободы действий»
Форвард Северной Македонии: «В первом тайме Украина была лучше. После перерыва увидели, что у нас есть сила»
Трайковски – о поражении во втором туре
17 июня 23:33
Фото: vecer
Нападающий Северной Македонии Александар Трайковски прокомментировал vecer.mk поражение от Украины (1:2) в матче группы Евро-2020.
«Мы начали с мотивацией победить. Но в первом тайме Украина была лучше. После перерыва увидели, что у нас есть сила и качество, чтобы отыграться. Увидели, что у нас есть менталитет победителя.
У нас было много моментов, но мы их не использовали. Если бы реализовали – все бы сложилось по-другому. Вся команда согласилась, что нужно играть до конца. Мы пытались вернуться в игру изо всех сил, но не реализовали моменты. Надо играть с начала матча, а не ждать, когда начнем уступать в счете.
Нам нечего терять, остался матч с Нидерландами. Будем играть за всю Северную Македонию, чтобы победить».
Украина имеет три очка после двух туров.
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