Форвард Северной Македонии: «В первом тайме Украина была лучше. После перерыва увидели, что у нас есть сила»

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Нападающий Северной Македонии Александар Трайковски прокомментировал vecer.mk поражение от Украины (1:2) в матче группы Евро-2020.

У нас было много моментов, но мы их не использовали. Если бы реализовали – все бы сложилось по-другому. Вся команда согласилась, что нужно играть до конца. Мы пытались вернуться в игру изо всех сил, но не реализовали моменты. Надо играть с начала матча, а не ждать, когда начнем уступать в счете.

Нам нечего терять, остался матч с Нидерландами. Будем играть за всю Северную Македонию, чтобы победить».