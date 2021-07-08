Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Форвард «Шахтера» вновь отправился в аренду в Турцию
Кайоде остался в «Сивасспоре»
Оларенважу Кайоде / Фото - ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Оларенважу Кайоде вновь арендован «Сивасспором». Информацию об этом подтвердили пресс-службы обоих клубов.
Нигериец уже выступал за турецкий коллектив в минувшем сезоне. Новая аренда оформлена на один год.
В кампании-20/21 Кайоде провел 40 поединков. В них ему удалось забить одиннадцать мячей и отдать две результативные передачи.
Контракт форварда с «Шахтером» рассчитан как раз до лета 2022 года. Скорее всего, по его окончании футболист покинет клуб.
Комментарии 0