Симоне Индзаги: «С «Шерифом» «Интеру» потребуется злоба, агрессия, решимость»
Форвард «Шерифа» – о матче с «Интером»: «Мы мотивированы на 100%»
Момо Янсане отметил сплоченность молдавского коллектива
17:56
Момо Янсане / Фото - Twitter24-летний гвинейский нападающий «Шерифа» Момо Янсане поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с миланским «Интером».
«Мы мотивированы на 100 процентов. У нас хорошая команда, великолепный коллектив, мы как семья. Мы приехали в Милан выполнить свою задачу. Думаю, все будет хорошо».
Напомним, матч «Интер» – «Шериф» состоится 19 октября. Начало – в 22:00.
Накануне главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, за счет чего его подопечные могут добиться успеха в матче против «Интера».
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