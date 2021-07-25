Форвард «Вереса»: «В Ровно наших болельщиков было бы в несколько раз больше»

Новичок УПЛ пока не может проводить матчи в родном городе

Михаил Сергийчук / Фото - Футбол 24

Нападающий «Вереса» Михаил Сергийчук высказался в эфире Футбол NEWS о поддержке болельщиков в матче первого тура УПЛ против «Колоса» (0:0). Пока ровенцы вынуждены проводить домашние поединки на стадионе «Авангард» в Луцке.

Думаю, всем фанатам из Ровно хотелось бы болеть дома, на своем стадионе. Тогда их было бы в несколько раз больше. Спасибо им, что они ездят за нами и поддерживают. Мы им за это благодарны.

Ранее голкипер «Вереса» Богдан Когут рассказал, чего не хватило команде для победы над «Колосом».