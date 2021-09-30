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Форварда «Лестера» не пустили в Польшу на матч с «Легией» Харатина

Игрока отправили обратно в Англию
Футбол Лига конференций UEFA
30 сентября 13:25
Форварда «Лестера» не пустили в Польшу на матч с «Легией» Харатина
Келечи Ихеаначо / фото - The Times

Сегодня, 30 сентября польская «Легия» на своем поле примет английский «Лестер» в рамках группового этапа Лиги Европы.

В составе варшавской команды выступает украинский хавбек Игорь Харатин.

Как сообщает The Telegraph, один из игроков «лис» не смог попасть в Польшу на этот матч. Нигерийского форварда Келечи Ихеаначо сотрудники пограничной службы отправили обратно в Англию.

Как оказалось, у форварда не все в порядке было с документами: сведения, указанные в бумагах, не соответствовали данным в паспорте нигерийца.

Таким образом, Ихеаначо не сможет принять участие в этом матче.

Напомним, Харатин отметился дебютным голом за «Легию».

Павел Харченко
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